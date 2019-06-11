Украина – Люксембург: Соболь впервые за 2 года сыграл за сборную в официальном матче

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь вышел на замену в матче отбора на Евро-2020 против Люксембурга (1:0).

Эдуард Соболь на 88-й минуте заменил Виктора Цыганкова. Это его первое появление на поле в составе сборной с июня 2018 года, когда он играл в товарищеском матче против Албании (4:1).

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Добавим, что последний раз Соболь играл в официальном матче национальной команды в июне 2017 против Финляндии (2:1).

Напомним, сборная Украины минимально переиграла Люксембург благодаря голу Яремчука на 6-й минуте.

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