Украина – Люксембург: предматчевая пресс-конференция Люка Хольца

Наставник сборной Люксембурга Люк Хольц на предматчевой пресс-конференции рассказал про подготовку к поединку против команды Украины в рамках 4-го тура отбора на Евро-2020.

"Удивил ли меня результат матча Украина – Сербия? Это было очень интересно, но в Европе сейчас много команд, которые равны между собой, поэтому результаты могут быть очень разными. Меня совершенно не удивил темп Украины, поскольку в распоряжении Андрея Шевченко есть немало быстрых и квалифицированных исполнителей. Я знаю, что нас ждет сложный матч.

Не думаю, что у нас будет дополнительная мотивация в связи с обидным поражением в первом матче. Это будет совсем другая игра, чем тогда. Тем более, что Украина будет очень мотивированной после победы над сербами, но мы постараемся удивить оппонента. Возможно, на этот раз повезет нам.

Украина – Люксембург: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Сборная Украины сильна командной игрой. Конечно, вы ожидаете, что я выделю Коноплянку или Цыганкова, но там есть и Зинченко с Малиновским, которые играют на мировом уровне. Кроме того, нельзя не отметить их коллективные действия. Именно это является самой сильной стороной "сине-желтых".

Проблемы с самолетом? Лично я никаких проблем в полете не почувствовал. Львов – прекрасный город, очень хорошо приняли и обеспечили всем необходимым. Повторюсь, лично я не почувствовал каких-либо неудобств при перелете.

Дело о натурализации Жуниора Мораеса? Я не могу комментировать судебные тяжбы. Я готовлю сборную непосредственно к игре на футбольном поле. Что происходит вне его – это не мое дело. Знаю только, что завтра Мораес не сыграет.

Приходилось ли нам когда-либо играть при большом количестве болельщиков? Мы будем рады, если придет даже 100 тысяч. Играть в условиях аншлага – радость для любого футболиста или тренера. Мы играли во Франции, тогда тоже было много болельщиков.

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Я рад приехать снова во Львов, ведь несколько лет назад мы уже играли здесь. К сожалению, у нас очень мало свободного времени, поэтому о впечатлениях от города лучше спросить у наших журналистов. Возможно, у них для этого немного больше времени и возможностей.

Гол в свои ворота на последней минуте первого матча – главный вывод, который мы сделали. Мы все проанализировали и готовимся к очень тяжелому матчу. Украина – сильная команда, которая играет в хороший футбол, но, надеюсь, мы сможем что-то им противопоставить", – рассказал Хольц.

Напомним, сборная Украины лидирует в группе B, набрав 7 очков после 3-х туров. Поединок Украина – Люксембург состоится на Арене Львов 10 июня, начало – в 21:45. В первом матче между этими командами "сине-желтые" одержали волевую победу благодаря автоголу на последних секундах игры.