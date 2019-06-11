Украина – Люксембург: послематчевая пресс-конференция Люка Хольца

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц прокомментировал матч отбора к Евро-2020 против Украины, который завершился со счетом 1:0 в пользу "сине-желтых".

"В целом Украина выдала очень хороший матч и начала в блестящем темпе. Но чем дальше мы играли, тем больше получалось у нас. У украинцев сказался матч против Сербии, упали скорости. Мы выглядели лучше после перерыва. У вас супер команда. Надеюсь, что Украина будет топ-фаворитом в дальнейшем.

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Я не видел ситуации, но если судья отменил чистый гол, нас практически обокрали второй раз. В первой игре против Украины не было штрафного, с которого нам забили победный мяч.

Я не говорил ничего экстраординарного своим игрокам в перерыве. Попросил поддерживать хорошую игру. Я не тот тренер, который кричит в раздевалке. Должно быть доверие между тренером и игроками, по моему мнению. Мы использовали падение темпа Украины.

Жара мешала Люксембургу? У меня немного другие впечатления. Как по мне, украинская команда также пила достаточно воды. Время у обеих команд на восстановление было ограничено, ведь играли в пятницу.

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Большое облегчение Андрея Шевченко после игры? Он подошел и спросил, почему вы создаете нам столько проблем все время. Это было признание хорошего уровня нашей команды", – подытожил Хольц.