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Украина – Люксембург: на поединке ожидается аншлаг

14:02 32 Читати українською
Украина – Люксембург: на поединке ожидается аншлаг
Сборная Украины / УАФ

Трибуны Арены Львов на поединке квалификации к Евро-2020 между Украиной и Люксембургом будут заполнены.

 

По состоянию на утро 10 июня на встречу, которая состоится на Арене Львов, было продано 34 423 билета, сообщает официальный сайт УАФ. Заметим, что сам стадион вмещает 34 915 болельщиков.

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Напомним, матч 4-го тура отбора на Чемпионат Европы-2020 между Украиной и Люксембургом состоится сегодня, 10-го июня, на Арене Львов, начало запланировано на 21:45.

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К слову, после трех туров команда Андрея Шевченко занимает первое место в группе В квалификации к Евро-2020, имея в активе 7 зачетных пунктов.

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