Украина – Люксембург: команды определились с формой на матч отбора Евро-2020

Стало известно, в какой форме сыграют сборные Украины и Люксембурга в матче отбора Евро-2020.

УАФ на своем официальном сайте сообщила, что сборная Украины сыграет в матче отборочного цикла Евро-2020 против Люксембурга в желтой форме, тогда как гости – в красной.

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Напомним, матч 4-го тура отбора на Чемпионат Европы-2020 между Украиной и Люксембургом состоится сегодня, 10-го июня, на Арене Львов, начало запланировано на 21:45.

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К слову, после трех туров команда Андрея Шевченко занимает первое место в группе В квалификации к Евро-2020, имея в активе 7 зачетных пунктов.