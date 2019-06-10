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Украина – Люксембург: антигерой первого матча пообещал навязать борьбу "желто-синим" на Арене Львов

19:54 120 Читати українською
Украина – Люксембург: антигерой первого матча пообещал навязать борьбу "желто-синим" на Арене Львов
Жерсон Родригес / фото из соцсетей

Полузащитник сборной Люксембурга поделился ожиданиями накануне матча отбора на Евро-2020 против Украины.

 

"Домашний матч со сборной Украины был для меня неудачным, но все это в прошлом. Я приехал в расположение команды с наилучшими мыслями и воспоминаниями, никакого негатива.

Украина – Люксембург: анонс матча квалификации к Евро-2020

У нас хорошая команда и мы хотим навязать Украине борьбу. Защитная модель игры? Все зависит от тренера. Он знает как играть лучше", – отметил Родригес в эфире ТК Футбол.

Напомним, именно Жерсон Родригес в первом матче отбора Евро-2020 между Люксембургом и Украиной забил в свои ворота и помог "сине-желтым" победить.

Украина – Люксембург: где смотреть матч отбора к Евро-2020

Добавим, сборная Украины в третьем туре квалификации разгромила Сербию (5:0), а сегодня, 10 июня, встретится с командой Люксембурга. Начало игры в 21:45.

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Сборная Украины Украина Украина Люксембург Люксембург Евро-2020 Украина - Люксембург Жерсон Родригес Жерсон Родригес
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