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Украина – Литва: в Харьков приехал 91 болельщик гостей

21:33 31 Читати українською
Украина – Литва: в Харьков приехал 91 болельщик гостей
Матч в Вильнюсе / Фото УАФ

Литовские болельщики собрались скромным десантом на гостевой матч отбора Евро-2020 против сборной Украины.

29’ Руслан Малиновский
 
29’ Руслан Малиновский

Матч Украина – Литва в рамках евроотбора посетит 91 болельщик прибалтийской сборной, информирует сайт УАФ.

Украина – Литва: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2020

Источник добавляет, что порядок на стадионе будут обеспечивать 350 стюардов и 15 сотрудников службы безопасности. Напомним, матч между Украиной и Литвой состоится сегодня в 21:45 в Харькове. На стадионе ОСК Металлист ожидается аншлаг, ведь еще за несколько дней до матча было продано более 35 тысяч билетов.

Матч в Вильнюсе завершился уверенной победой команды Шевченко со счетом 3:0, а игроки украинской сборной отметили невероятную поддержку от своих фанатов.

Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат

blog_ava
Украина – Литва: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2020
21:35
14123
Теги
Украина - Литва Сборная Украины футбольные фанаты
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