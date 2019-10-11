Украина – Литва: в Харьков приехал 91 болельщик гостей

Литовские болельщики собрались скромным десантом на гостевой матч отбора Евро-2020 против сборной Украины.

Матч Украина – Литва в рамках евроотбора посетит 91 болельщик прибалтийской сборной, информирует сайт УАФ.

Украина – Литва: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2020

Источник добавляет, что порядок на стадионе будут обеспечивать 350 стюардов и 15 сотрудников службы безопасности. Напомним, матч между Украиной и Литвой состоится сегодня в 21:45 в Харькове. На стадионе ОСК Металлист ожидается аншлаг, ведь еще за несколько дней до матча было продано более 35 тысяч билетов.

Матч в Вильнюсе завершился уверенной победой команды Шевченко со счетом 3:0, а игроки украинской сборной отметили невероятную поддержку от своих фанатов.

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