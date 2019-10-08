toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ЛИТВА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЕВРО-2020

Украина – Литва: УЕФА назвал арбитров на матч отбора Евро-2020

12:19 106 Читати українською
Украина – Литва: УЕФА назвал арбитров на матч отбора Евро-2020
Херальд Лехнер / УЕФА

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матче отборочного турнира Евро-2020 Украина – Литва.

 

11 октября команды на поле спорткомплекса Металлист в Харькове выведет бригада арбитров из Австрии во главе с Харальдом Лехнером. На линиях ему будут помогать Андреас Хайденрайх и Максимилиан Колбич. Четвертый судья – Александр Харкам, информирует официальный сайт УАФ.

Португалия понесла потерю перед матчем отбора Евро-2020 против сборной Украины

Напомним, сборная Украины с 13 очками после 5 матчей возглавляет свою отборочную группу. Ближайший преследователь команды Андрея Шевченко – сборная Португалии, в активе которой 8 очков в 4 играх.

Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат

blog_ava
Интер может сорвать назначение Спаллетти в Милан – появился новый фаворит на должность
00:50
432
Теги
Украина - Литва Украина Украина Литва Литва Евро-2020
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
0
час
:
4
мин
Бразилия
15:00
Сенегал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук