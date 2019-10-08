Украина – Литва: УЕФА назвал арбитров на матч отбора Евро-2020

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матче отборочного турнира Евро-2020 Украина – Литва.

11 октября команды на поле спорткомплекса Металлист в Харькове выведет бригада арбитров из Австрии во главе с Харальдом Лехнером. На линиях ему будут помогать Андреас Хайденрайх и Максимилиан Колбич. Четвертый судья – Александр Харкам, информирует официальный сайт УАФ.

Португалия понесла потерю перед матчем отбора Евро-2020 против сборной Украины

Напомним, сборная Украины с 13 очками после 5 матчей возглавляет свою отборочную группу. Ближайший преследователь команды Андрея Шевченко – сборная Португалии, в активе которой 8 очков в 4 играх.

Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат