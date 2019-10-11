Украина – Литва: тренер гостей уже определился с составом на матч отбора Евро-2020

Главный тренер сборной Литвы Валдас Урбонас оценил состояние своих подопечных перед матчем против Украины в отборе на Евро-2020.

"Травмы – часть футбола. Использую тех игроков, которые у меня есть. Состав на матч уже определен.

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Думаю, этот состав поборется, постарается показать ту игру, о которой мы говорим. Хотим тоже контролировать мяч, тоже играть в футбол. Играть полностью от обороны – мы об этом не думаем", – цитирует Урбонаса ФутболNEWS.

Напомним, матч Украина – Литва состоится сегодня в 21:45 в Харькове. На стадионе ОСК Металлист ожидается аншлаг, ведь еще за несколько дней до матча было продано более 35 тысяч билетов.

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