Украина – Литва: тренер гостей уже определился с составом на матч отбора Евро-2020

Главный тренер сборной Литвы Валдас Урбонас оценил состояние своих подопечных перед матчем против Украины в отборе на Евро-2020.
"Травмы – часть футбола. Использую тех игроков, которые у меня есть. Состав на матч уже определен.
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Думаю, этот состав поборется, постарается показать ту игру, о которой мы говорим. Хотим тоже контролировать мяч, тоже играть в футбол. Играть полностью от обороны – мы об этом не думаем", – цитирует Урбонаса ФутболNEWS.
Напомним, матч Украина – Литва состоится сегодня в 21:45 в Харькове. На стадионе ОСК Металлист ожидается аншлаг, ведь еще за несколько дней до матча было продано более 35 тысяч билетов.
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