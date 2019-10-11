Украина – Литва: Шевченко объявил заявку сборной на матч

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал список из 23 игроков, попавших в заявку национальной команды на матч против Литвы.

УАФ на своем официальном сайте опубликовала заявку сборной Украины на матч против Литвы, который состоится сегодня, 11 октября, в Харькове. Стоит отметить, что в список не попал полузащитник итальянского Лечче Евгений Шахов.

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Состав сборной Украины (по номерам):

1. Юрий Панькив. 2. Эдуард Соболь. 3. Игорь Пластун. 4. Сергей Кривцов. 5. Сергей Сидорчук. 6. Тарас Степаненко.

7. Андрей Ярмоленко. 8. Руслан Малиновский. 9. Роман Яремчук. 10. Евгений Коноплянка. 11. Марлос. 12. Андрей Пятов.

13. Артем Шабанов. 14. Виталий Буяльский. 15. Виктор Цыганков. 16. Виталий Миколенко. 17. Александр Зинченко.

18. Жуниор Мораес. 19. Сергей Болбат. 20. Виктор Коваленко. 21. Александр Караваев. 22. Николай Матвиенко. 23. Андрей Лунин.

Напомним, матч Украина – Литва состоится в 21:45 в Харькове. На стадионе ОСК Металлист ожидается аншлаг, ведь еще за несколько дней до матча было продано более 35 тысяч билетов.

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