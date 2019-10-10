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Украина – Литва: Шахов рассказал о борьбе за место в средней линии команды Шевченко

10:47 27 Читати українською
Украина – Литва: Шахов рассказал о борьбе за место в средней линии команды Шевченко
Евгений Шахов / Фото УАФ

Хавбек Лечче Евгений Шахов не беспокоится насыщенностью игроков в полузащите сборной Украины.

 

"Уже непосредственно готовимся к Литве. Очень важная игра, все мысли связаны с ней. Надо отдать максимум сил, чтобы добиться хорошего результата. Мы напряженно готовимся, следовательно, все в порядке.

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Конкуренция за место в центре полузащиты – это нормальное явление в футболе, которое очень мотивирует каждого из игроков. Конкуренция – это хорошо, как для конкретного исполнителя, так и для команды в целом. Есть желание попасть в заявку и выйти на поле. Поэтому и приехал. Всегда нужно верить и, главное, работать. Слушать и воспринимать информацию тренерского штаба, выполнять то, что они требуют", – цитирует Шахова официальный сайт УАФ.

Напомним, 11 октября в Харькове украинцы будут принимать сборную Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Уже через три дня, 14 октября, в Киеве, подопечные Андрея Шевченко встретятся с португальцами.

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