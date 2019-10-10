Сборная Украины примет Литву в поединке 7-го тура отбора Евро-2020. Онлайн-трансляцию предматчевой пресс-конференции Андрея Шевченко смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко проведет пресс-конференцию накануне поединка отбора Евро-2020 против Литвы. Компанию тренеру составит один из игроков национальной команды.

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Прямая трансляция пресс-конференции будет доступна в Youtube-канале УАФ, также ее можно посмотреть на "Футбол 24". Мероприятие начнется в 17:15 в Харькове в конференц-зале отеля Superior & Golf Resort. В 18:00 стартует тренировка национальной команды.

Напомним, матч Украина – Литва начнется 11 октября на ОСК Металлист в 21:45. После 5-ти сыгранных матчей Украина уверенно лидирует в группе B. Команда Андрея Шевченко набрала 13 очков, опережая Португалию, которая сыграла на игру меньше, на 5 пунктов.

Украина – Литва: прямая онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Шевченко