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Украина – Литва: послематчевые эмоции Шевченко и его подопечных в раздевалке

12:25 184 Читати українською
Украина – Литва: послематчевые эмоции Шевченко и его подопечных в раздевалке
Игроки сборной Украины / УАФ

Украинская ассоциация футбола показала эмоции игроков сборной Украины в раздевалке после победы над Литвой (2:0).

29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский
 
29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский

Игроки сборной Украины достаточно сдержанно восприняли победу над Литвой в матче отбора к Евро-2020.

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Андрей Шевченко в послематчевом обращении похвалил игроков и попросил их спокойно готовиться к следующему матчу. Кроме того, наставник "желто-синих" подчеркнул уровень следующего соперника – сборной Португалии, и поблагодарил за удачную игру.

Напомним, сборная Украины победила Литву (2:0) и встретится с Португалией 14 октября, начало в 21:45. Добавим, что "желто-синие" имеют в активе 16 очков, португальцы с 11 пунктами занимают второе место.

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