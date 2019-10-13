Украина – Литва: послематчевые эмоции Шевченко и его подопечных в раздевалке

Украинская ассоциация футбола показала эмоции игроков сборной Украины в раздевалке после победы над Литвой (2:0).

Игроки сборной Украины достаточно сдержанно восприняли победу над Литвой в матче отбора к Евро-2020.

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Андрей Шевченко в послематчевом обращении похвалил игроков и попросил их спокойно готовиться к следующему матчу. Кроме того, наставник "желто-синих" подчеркнул уровень следующего соперника – сборной Португалии, и поблагодарил за удачную игру.

Напомним, сборная Украины победила Литву (2:0) и встретится с Португалией 14 октября, начало в 21:45. Добавим, что "желто-синие" имеют в активе 16 очков, португальцы с 11 пунктами занимают второе место.

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