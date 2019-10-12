Украина – Литва: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после матча отбора на Евро-2020 против Литвы.

"Болельщики скандировали мое имя? Мне очень приятно, третий год я занимаюсь профессиональной карьерой в качестве главного тренера сборной. Такое, как сегодня, бывало нечасто. Считаю, это знак того, что болельщикам нравится игра команды. Я – украинец, люблю свою страну и делаю все, чтобы сборная развивалась, росли игроки и достигали успеха вместе с ней.

Украина – Литва – 2:0 – видео голов

Мне понравилось, как команда отнеслась к игре. Был баланс, ничего не дали сделать сопернику, хорошо переключались с атаки на оборону. Я накануне говорил, что игра будет сложной. Могла начаться нервозность после серии нереализованных моментов, но этого не произошло.

Замены Ярмоленко, Степаненко и Марлоса были сделаны с прицелом на португальцев. Очень много энергии нужно на два матча, поэтому я предупредил ребят, что буду менять состав. Чтобы не было обид, а их и не может быть, ведь решение тренера – закон. Ребята отлично вошли в игру, только не все реализовали.

Заключительные два матча будем играть так, как и должны. А уже потом будем смотреть в таблицу. Если достойны, то выйдем на Евро. Самое главное – выйти, но я также хочу, чтобы хорошо сыграли с Португалией – командой совсем другого класса. У ребят будет другой настрой. Важно показать игру, не всегда счет отображает картинку матча.

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В Киеве сборная давно не играла. Знаю, продали много билетов. Приятно туда возвращаться, нас там ждет отличная поддержка. Напоследок хочу поблагодарить журналистов за поддержку команды. Мы чувствуем поддержку со стороны СМИ", – сказал Шевченко.