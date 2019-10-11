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Украина – Литва: Маркевич назвал форварда, который будет более полезным в матче против балтийцев

09:54 82 Читати українською
Украина – Литва: Маркевич назвал форварда, который будет более полезным в матче против балтийцев
Мирон Маркевич / фото: ФК Динамо

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матчей отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии.

 

"Украина на голову выше сборной Литвы. Не в обиду литовцам, но эту команду украинцы должны обыгрывать при любых раскладах. И мне почему-то кажется, что подопечные Андрея Шевченко не проигрывают португальцам.

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Шевченко выставит на матч против Литвы сильнейший состав. Нужно исключить все риски. О сборной Португалии надо думать после 11 октября. Но опять же, не побоюсь предположить, что ниже второго места, которое тоже дает путевку на Евро, "сине-желтые" уже не опустятся.

Из форвардов будет полезен в игре против литовцев? Наверное, Яремчук. Думаю, что больших изменений в составе по сравнению с последними поединками, в сборной Украины не будет", – поделился Маркевич в комментарии Команда№1.

Напомним, 11 октября в Харькове национальная команда будет принимать сборную Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Уже через три дня, 14 октября, в Киеве, подопечные Андрея Шевченко встретятся с португальцами.

Украина – Литва: анонс матча отбора к Евро-2020

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Роман Яремчук Роман Яремчук Евро-2020 Украина - Литва Португалия Португалия Украина Украина Литва Литва Мирон Маркевич
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