Украина – Литва: Маркевич назвал форварда, который будет более полезным в матче против балтийцев

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матчей отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии.

"Украина на голову выше сборной Литвы. Не в обиду литовцам, но эту команду украинцы должны обыгрывать при любых раскладах. И мне почему-то кажется, что подопечные Андрея Шевченко не проигрывают португальцам.

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Шевченко выставит на матч против Литвы сильнейший состав. Нужно исключить все риски. О сборной Португалии надо думать после 11 октября. Но опять же, не побоюсь предположить, что ниже второго места, которое тоже дает путевку на Евро, "сине-желтые" уже не опустятся.

Из форвардов будет полезен в игре против литовцев? Наверное, Яремчук. Думаю, что больших изменений в составе по сравнению с последними поединками, в сборной Украины не будет", – поделился Маркевич в комментарии Команда№1.

Напомним, 11 октября в Харькове национальная команда будет принимать сборную Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Уже через три дня, 14 октября, в Киеве, подопечные Андрея Шевченко встретятся с португальцами.

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