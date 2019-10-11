Украина – Литва: команды определились с формой на игру

Ярмоленко в матче против литовцев / Reuters

Сборные Украины и Литвы определились, в каких цветах выйдут на сегодняшний матч отбора к Евро-2020.

Представители сборных Украины и Литвы определились с цветами на сегодняшний матч евроотбора, сообщает официальный сайт УАФ.

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Сборная Украины сыграет в традиционных желтых цветах, тогда как литовцы выйдут на поле в красной форме.

Напомним, матч Украина – Литва состоится в 21:45 в Харькове. На стадионе ОСК Металлист ожидается аншлаг, ведь еще за несколько дней до матча было продано более 35 тысяч билетов.

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