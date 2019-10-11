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Украина – Литва: команды определились с формой на игру

12:20 110 Читати українською
Украина – Литва: команды определились с формой на игру
Ярмоленко в матче против литовцев / Reuters

Сборные Украины и Литвы определились, в каких цветах выйдут на сегодняшний матч отбора к Евро-2020.

 

Представители сборных Украины и Литвы определились с цветами на сегодняшний матч евроотбора, сообщает официальный сайт УАФ.

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Сборная Украины сыграет в традиционных желтых цветах, тогда как литовцы выйдут на поле в красной форме.

Напомним, матч Украина – Литва состоится в 21:45 в Харькове. На стадионе ОСК Металлист ожидается аншлаг, ведь еще за несколько дней до матча было продано более 35 тысяч билетов.

Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат

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Евро-2020 Украина Украина Футбольная форма Украина - Литва Литва Литва
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