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Украина – Литва: Скичко спрогнозировал, кто станет главным героем матча

11:15 118 Читати українською
Украина – Литва: Скичко спрогнозировал, кто станет главным героем матча
Шевченко и Ярмоленко / УАФ

Журналист FootballHub Вадим Скичко поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2020 Украина – Литва и назвал потенциального автора гола.

 

"Очевидно, что сборная Украины имеет выигрывать больше, чем в один мяч. Лично мне кажется, что Андрей Ярмоленко не покинет поле без забитого гола.

Украина – Литва: Шевченко объявил заявку сборной на матч

Последний раз Андрей проводил полный матч за национальную команду почти год назад против Чехии. В сентябре, как с Литвой, так и с Нигерией, Ярмоленко провел на поле меньше часа. Конечно он соскучился по голам в футболке сборной – до этого он отмечался более года назад против Словакии.

После сентябрьских игр по Украине Ярмоленко успел отличиться в АПЛ против Манчестер Юнайтед и Борнмута и вообще должно быть в лучшей форме, чем сразу после травмы. А еще Ярмоленко немало забивает в Харькове за "желто-синих": дубли в ворота Турции и Уругвая, а еще гол Сербии", – поделился Скичко.

Украина – Литва: анонс матча отбора к Евро-2020

Напомним, 11 октября в Харькове национальная команда будет принимать сборную Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Уже через три дня, 14 октября, в Киеве, подопечные Андрея Шевченко встретятся с португальцами.

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Украина - Литва Украина Украина Литва Литва Евро-2020 Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вадим Скичко
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