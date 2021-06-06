Защитник сборной Украины Александр Тымчик тренировался отдельно от своих партнеров по команде.

На сегодняшней тренировке Тимчик занимался по индивидуальной программе перед встречей с Кипром, сообщает Footboom.

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Отмечается, что у защитника заметны проблемы со спиной, поскольку он периодически держался за нее во время выполнения упражнений.

Напомним, товарищеский поединок между сборными Украины и Кипра состоится в понедельник, 7 июня, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи в 19:00. Он станет финальным спаррингом для "сине-желтых" в рамках подготовки к Евро-2020.

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