Украина – Кипр: Тымчик тренировался индивидуально перед спаррингом
Защитник сборной Украины Александр Тымчик тренировался отдельно от своих партнеров по команде.
На сегодняшней тренировке Тимчик занимался по индивидуальной программе перед встречей с Кипром, сообщает Footboom.
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Отмечается, что у защитника заметны проблемы со спиной, поскольку он периодически держался за нее во время выполнения упражнений.
Напомним, товарищеский поединок между сборными Украины и Кипра состоится в понедельник, 7 июня, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи в 19:00. Он станет финальным спаррингом для "сине-желтых" в рамках подготовки к Евро-2020.
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