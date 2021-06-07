Стало известно, кто получил больше всего симпатий от фанатов сборной Украины за товарищеское противостояние с Кипром (4:0).

Александр Зинченко получил звание "Лев матча", которое вручают по результатам голосования болельщиков, информирует сайт ТК Футбол.

Украина – Кипр – 4:0 – видео голов и обзор матча

24-летний универсал набрал 46% голосов. Далее расположились Андрей Ярмоленко (26%) и Марлос (9%). Интересно, что Александр уже второй раз забирает эту награду. Впервые это произошло после матча с Казахстаном (1:1) в отборе на ЧМ-2022.

К слову, для Зинченко поединок против Кипра стал 39-м в футболке сборной Украины. Игрок с "сине-желтыми" отправится на Евро, где те сыграют с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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