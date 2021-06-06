"Нам предстоит сыграть с хорошей командой, которая действует очень технично и организованно. У соперника всегда есть план, как в атаке, так и в обороне. Думаю, что все эти качества – работа тренерского штаба и главного тренера.

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Мы прибыли в Украину не в оптимальном составе. Плюс наши футболисты длительное время не имели игровой практики. Мы знаем, что нас ждет тяжелый поединок, но то желание борьбы, которое демонстрируют наши игроки, дает нам надежду на благоприятный исход", – цитирует Костеноглу официальный сайт УАФ.

Напомним, товарищеский поединок между сборными Украины и Кипра состоится в понедельник, 7 июня, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи в 19:00. Он станет финальным спаррингом для "сине-желтых" в рамках подготовки к Евро-2020.

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