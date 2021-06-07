Стало известно, в каких цветах сборной Украины и Кипра сыграют в сегодняшнем товарищеском поединке.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча определили, что сборная Украины сыграет в желтых цветах, сообщает официальный сайт УАФ. Кипр же сыграет в синих цветах.

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Добавим, что Шевченко заявил на спарринг 23 игрока, оставив вне списка Сидорчука, Тымчика и Безуса. Впрочем, впервые за время сборов сборной Украины может сыграть Зинченко, который недавно присоединился к национальной команды.

Напомним, товарищеский поединок между сборными Украины и Кипра состоится в понедельник, 7 июня, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи в 19:00. Он станет финальным спаррингом для "сине-желтых" в рамках подготовки к Евро-2020.

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