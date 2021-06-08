"После матча с Бахрейном Андрей Шевченко настоятельно требовал, что нужен результат плюс качество игры. Когда мы побеждаем у нас идет эмоциональный всплеск и больше уверенности.

Забарный откровенно оценил готовность сборной Украины к Евро-2020 после спарринга с Кипром

С таким настроением хорошо подходить к первой официальной игре на Евро, это придаст нам больше положительных моментов и мы с хорошим настроением будем готовиться к Нидерландам.

Думаю, что мы уже подходим к своему максимуму, функционально готовы на 85-90 процентов. Оставшуюся неделю используем для того, чтобы втянуться в режим после нагрузок и на максимуме подойдем к официальным играм", – сказал Караваев в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, сборная Украины в заключительном спарринге перед стартом Евро-2020 разгромила Кипр со счетом 4:0. Уже сегодня "сине-желтые" отправятся в Бухарест. Континентальное первенство начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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