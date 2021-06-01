Украина – Кипр: известна заявка последнего соперника "сине-желтых" перед Евро
Сборная Кипра сформировала список игроков, которые поедут на товарищеский матч против Украины.
Главный тренер Никос Костеноглу вызвал 23 игроков на товарищеские поединки с Венгрией и Украиной, сообщает официальный сайт Кипрской федерации футбола.
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Вратари: Неофитос, Панаги, Параскевас;
Защитники: Н. Иоанну, Каро, Лайфис, Т. Иоанну, Панайоту, Сотериу, Псалтис, Стелиос, Кусулос;
Полузащитники: Кастанос, Гогич, Авраам, Артиматас, Христофи, Питтас, Кириаку, Лоизу, Папулис;
Нападающие: Элиа, Захариу.
Напомним, Кипр станет последним соперником сборной Украины в рамках подготовки к Евро-2020. Встреча состоится 7 июня на ОСК Металлист, начало в 19:00.
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