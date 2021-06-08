Известный статистический портал InStat назвал самого полезного игрока спарринга между украинской и кипрской командами.

Лучшим игроком товарищеского матча против Кипра стал Марлос, который набрал 351 балл по индексу InStat.

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33-летний полузащитник сборной Украины сыграл первый тайм поединка и успел отдать 2 результативные передачи. В тройку лучших также вошли Эдуард Соболь (250) и Андрей Ярмоленко (336). Интересно, что худшим игроком среди украинцев стал Артем Беседин, который появился на поле во втором тайме. Форварду Динамо удалось набрать 217 баллов.

Вклад игроков сборной Украины выглядит следующим образом:

1. Марлос – 351 балл.

2. Эдуард Соболь – 350.

3. Андрей Ярмоленко – 336.

4. Александр Зинченко – 321.

5. Александр Зубков – 313.

6. Евгений Макаренко – 295.

7. Александр Караваев – 287.

8. Тарас Степаненко – 286.

9. Руслан Малиновский – 284.

10. Андрей Пятов – 280.

11. Сергей Кривцов – 278.

12. Николай Матвиенко – 277.

13. Роман Яремчук – 272.

14. Илья Забарный – 259.

15. Георгий Судаков – 245.

16. Николай Шапаренко – 234.

17. Артем Беседин – 217.

Напомним, сборная Украины в заключительном спарринге перед стартом Евро-2020 разгромила Кипр со счетом 4:0. Дублем отличился Ярмоленко, еще по голу забили Зинченко и Яремчук.

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