"Кипр – хорошая команда, хорошо обороняется и массивно атакует. Это хороший соперник, нужно хорошо себя проявить перед началом Евро.

Украина – Кипр: анонс товарищеского матча

Многие команды сейчас играют в пять защитников и прошлую игру мы играли так же. Думаю, ребята будут искать выход из ситуации и реализовывать свои шансы. Дай Бог, чтобы реализация пришла Евро", – поделился Бущан в комментарии Футбол News.

Напомним, товарищеский поединок между сборными Украины и Кипра состоится в понедельник, 7 июня, в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи в 19:00. Он станет финальным спаррингом для "сине-желтых" в рамках подготовки к Евро-2020.

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