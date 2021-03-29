Сборная Казахстана по графику продолжает подготовку к матчу против Украины.

Руководитель пресс-службы казахской федерации футбола Эрмухамед Маулен опроверг информацию некоторых СМИ, что один из тренеров и администратор команды сдали положительные тесты на COVID-19.

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"Перед матчем с Францией Сергей Калюбин (тренер – прим.) заболел. Не на коронавирус, просто простудился. А Максим Шауберт вообще отпросился неделю назад по семейным обстоятельствам", – цитирует Маулена Baigenews.kz.

Напомним, уже в среду Украина будет принимать Казахстан в Киеве в рамках квалификации к ЧМ-2022. Начало в 21:45.

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