Сегодня, 13 ноября, юношеская сборная Украины начинает борьбу за выход на чемпионат Европы U-19 матчем против Казахстана. Стартовые составы и онлайн-трансляцию поединка ищите в этой новости.

Матч Украина U-19 – Казахстан U-19 состоится в Нидерландах и начнется в 20:00 по киевскому времени. В параллельной игре группы 1 сыграют хозяева турнира со словенцами. Стоит отметить присутствие в заявке полузащитника Манчестер Юнайтед Заха Бауманна, который лишь недавно получил украинское гражданство.

Напомним, в элит-раунд отбора выйдут по две первые сборные каждой группы квалификационного раунда и лучшая третья. Вместе с Португалией весной 2025 года в семи группах они будут бороться за семь путевок в финальный турнир. Румыния как хозяин такую получила автоматически.

Стартовые составы

Украина: 1. В.Суркис – 2. Коробов, 5. Шершень, 4. Захарченко, 15. Дикий – 14. Ищенко, 22. Цуканов, 8. Осипенко, 7. Шевченко, 11. Гусол – 9. Пономаренко

Запасные: 23. Бакус, 6. Гавриленко, 10. Синчук, 16. Пшеничных, 17. Ломаха, 18. Бауман, 19. Дигтярь, 20. Вернаттус, 21. Лень

Казахстан: 1. Мендыгалиев – 6. Исраилов, 16. Ерлан, 22. Елемес, 5. Саидов – 13. Дуйсенбек, 18. Примбердиев, 9. Серикулы, 8. Абил, 10. Агиманов – 20. Багдат

Запасные: 12. Куссаинов, 2. Молдахмет, 4. Омей, 7. Саутов, 11. Мухаметали, 14. Жанхаев, 15. Газиев, 17. Сарсенбаев, 19. Ассылбаев