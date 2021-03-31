В стартовом составе "сине-желтых" на противостояние третьего тура квалификации на ЧМ-2022 будет дебютант национальной команды, сообщает Футбол News.

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Сегодня утром Андрей Шевченко опубликовал заявку на поединок, в котором есть три потенциальных дебютанта – голкипер Шахтера Анатолий Трубин, защитник Динамо Александр Сирота и нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик. Кто именно из них появится с первых минут, пока неизвестно.

Заметим, матч Украина – Казахстан состоится уже сегодня. Стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 21:45.

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