Украина – Казахстан: Шевченко обновил список игроков
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выбрал игроков, которые сохраняют шанс выйти на поле в матче 3 тура отбора ЧМ против Казахстана.
К поединку готовятся 26 игроков, сообщает официальный сайт УАФ. Команде не помогут травмированный Евгений Коноплянка и дисквалифицированный Виталий Миколенко.
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Голкиперы: Бущан, Пятов, Трубин, Ризнык, Лунин.
Защитники: Соболь, Забарный, Кривцов, Сирота, Конопля, Михайличенко, Караваев, Матвиенко, Тымчик.
Полузащитники: Сидорчук, Шапаренко, Шепелев, Малиновский, Марлос, Зубков, Зинченко, Макаренко, Коваленко.
Нападающие: Яремчук, Мораес, Довбык.
Напомним, уже завтра команде Андрея Шевченко предстоит встретится с Казахстаном. Стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 21:45.
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