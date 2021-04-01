"Если ты не используешь моменты – тебя наказывают. Меня волнуют некоторые вещи. Я думаю, что мы потеряли определенные моменты в своей игре. К сожалению, сейчас нас постоянно наказывают, когда мы ошибаемся. Пропускаем контратаку – нам забивают. Создаем по восемь-десять моментов, а реализовать их не можем. Еще есть некоторые нюансы, которые я проанализирую, у нас есть время. я знаю, в каком направлении надо двигаться. За этот отрицательный результат, а именно – два очка в двух домашних поединках, я беру ответственность на себя.

Украина – Казахстан – 1:1 – видео голов и обзор матча

Планирую ли усиливать конкуренцию в защите? Мы сейчас будем пересматривать очень много игроков. Это касается не только обороны, но и других линий. Есть еще несколько месяцев для того, чтобы их посмотреть. Будем искать.

Ожидали ли такого второго тайма от сборной Казахстана? Мне понравилось, что Казахстан бился до конца. Игроки соперника делали все, что могли. Молодцы ребята, взяли очко. Мы создали достаточно моментов для того, чтобы закрыть игру, но не использовали их. Соперник нас наказал.

Что делать с реализацией и созданием моментов, когда давит счет? Надо реализовывать свои моменты. Мы создали достаточно, чтобы еще в первом тайме закрыть эту игру. Это не отговорки, а факты, как они есть. Мы пропускаем контратаку – нас наказывают. Потом где-то мы немного потеряли свои позиции. При этом все равно создаем моменты. Мы допускаем ошибок, которых раньше не было. Я с командой на эту тему разговариваю. Чтобы провести детальный анализ, мне нужно сейчас немного времени. Да, мы усложнили себе задачу. Но я не вижу в этом безысходности. Мы набрали мало очков дома – будем брать их на выезде.

Что положительного и отрицательного мы вынесли для себя по итогам трех поединков в напряженном графике? Мы делали замены, использовали многих игроков. Несколько наших ведущих футболистов травмированы. Очень важно, чтобы они восстановились. Мы понимаем, какую ротацию можем сделать. Есть эпизоды, которые мы не доигрывали. У нас результаты неудачные, но сами матчи не провальные. Я не могу сказать, что сегодня у нас не получалась игра в атаке, мы плохо держали мяч или ужасно оборонялись. То же касается и предыдущего поединка. У нас есть моменты, которые мы не доигрывали. Мы должны с этим разобраться. Мы уже говорили об этом с ребятами после матча с финнами. Сейчас с Казахстаном пропустили мяч в контратаке. Опять же – нереализация моментов. Я в перерыве сказал ребятам, что нельзя доводить до такого, моменты надо использовать. Из трех-четырех шансов нужно заканчивать игру, а мы создаем 10-12 и забиваем один мяч.

Когда решил, что дадим шанс Трубину? Я увидел его на тренировках, вижу, что он конкурирует, набирает. Выход Трубина на поле – следствие того, как он тренировался. Анатолий проводит хороший сезон, сегодня вышел на поле. Очень важно, чтобы он играл в своем клубе. Будем за ним наблюдать, он составил хорошее впечатление.

Имеют ли шанс дебютировать в сборной Украины игроки Ворсклы, Зари, Колоса, Десны? Если будут играть на должном уровне - да. Есть клубов, из которых я не просматриваю футболистов. Но нужно, чтобы они соответствовали уровню национальной команды. У нас есть конкуренция, есть исполнители, которые выступают в ведущих клубах на хорошем уровне. Для попадания в сборную сначала надо выиграть конкуренцию.

Отсутствие болельщиков серьезно ли влияет и давит на действия игроков в атаке? Однозначно, зрителей нам не хватает, как и любой команде. Особенно когда играем дома, всегда собираем полные трибуны. Сейчас такая ситуация для всех. Ребята должны приспосабливаться, мотивировать себя.

Возможен ли вариант, что для некоторых игроков из заявки на мартовские матчи теперь будет закрыт путь на Евро-2020? Нет. Сегодня нас подвела реализация, однозначно. Но мы понимаем, что это индивидуальное мастерство. Неправильно обвинять футболиста в том, что он не забил. Бесспорно, он хотел это сделать. Поэтому закрывать кому-то путь я не стану. У меня есть претензии к другим моментам. По концентрации, структуры нашей игры. Потому что есть моменты, когда игроки могут себе позволить выпасть из этой структуры. Это самое важное для нас. У меня будет серьезный разговор с определенными игроками. Но однозначно серьезно наказывать никого не будем. Впрочем, конкуренция будет. Если футболист потеряет желание, умение и будет проигрывать конкуренцию, он не будет играть", – цитирует Шевченко сайт УАФ.

После трех туров квалификации к ЧМ-2022 сборная Украины расположилась на второй строчке группы D с тремя зачетными баллами.

Украина не переиграла Казахстан в безумном матче – второе подряд домашнее фиаско в отборе ЧМ-2022