Украина узнала имя арбитра на матч 3-го тура квалификации к ЧМ-2022 против Казахстана.

Словенец Матей Юг назначен арбитром матча Украина – Казахстан, сообщает официальный сайт УАФ. На линиях ему будут помогать Матей Жунич и Грега Кордец.

Швейцария – Украина: CAS продолжает рассмотрение дела по отмененному матчу – СМИ озвучило примерный срок решения

Отметим, что пути Юга с украинскими командами пересекались аж 7 раз. Около половины из них пришлись на Металлист, который одержал победы над Мальме и Русенборгом и сыграл вничью с Панатинаикосом в Лиге Европы. Также, при работе Юга Шахтер громил Шальке в 2016 году, а сборная Украины U-20 победила Хорватию в товарищеской встрече. Только Динамо неудачно играло при судействе словенца – ничья 0:0 с АЕКом и разгром от Барселоны в текущем сезоне.

К слову, матч Украина – Казахстан состоится 31 марта, начало в 21:45. Кроме казахов, соперниками команды Шевченко в группе D отбора к ЧМ-2022 стали Франция, Босния и Герцеговина и Финляндия.

Вожак нахабних словенців – вони потопили Україну у сльозах: призовий кросворд від головного редактора