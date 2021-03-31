Стало известно, в каких комплектах экипировки украинская и казахская команды выйдут на поединок квалификации к чемпионату мира 2022 года.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча, которое проходило онлайн, было официально утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды.

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Как информирует официальный сайт УАФ, сборная Украины выйдет на поле в экипировке желтого цвета, а голкипер будет играть в зеленом комплекте. "Ястребы" будут проводить поединок в синей форме, а вратарь – в белой.

Напомним, встреча между командами состоится уже сегодня, 31 марта. Начало матча в 21:45.

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