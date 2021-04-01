Сборная Украины таки имела повод для гордости после ничьей с Казахстаном (1:1) в отборе на ЧМ.

Точный удар Яремчука позволил "сине-желтым" продолжить серию до 14 домашних матчей с хотя бы одним голом.

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Команда Андрея Шевченко повторила рекорд, который держится 13 лет, сообщает Sport.ua. С 2005-го по 2008-й сборная Украины также провела 14 подряд результативных поединков в родных стенах. Нынешняя серия началась после 9 октября 2017-го, когда на НСК Олимпийский украинцы проиграли хорватам 0:2 в отборе на ЧМ-2018.

Добавим, что сборная Украины начала текущий отбор тремя ничьими 1:1 с Францией, Финляндией и Казахстаном.

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