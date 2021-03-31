Перед матчем третьего тура квалификации на ЧМ-2022 с участием Украины состоялись неожиданные изменения.

Перед стартом матча против Финляндии государственный гимн Украины спел Михаил Хома, более известный под сценическим именем DZIDZIO. А вот на поединок с казахами исполнитель изменился.

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Как сообщается в эфире Футбол News, спеть гимн поручили известной украинской певице Злате Огневич. Интересно, что в свое время исполнительница даже имела опыт работы в политике – с 2014 по 2015 год была депутатом Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко.

Заметим, матч Украина – Казахстан состоится уже сегодня. Стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 21:45.

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