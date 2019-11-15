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Украина – Эстония: Соболь объяснил, чего не хватило "сине-желтым" для более уверенной победы

08:30 38 Читати українською
Украина – Эстония: Соболь объяснил, чего не хватило "сине-желтым" для более уверенной победы
Эдуард Соболь / Фото УАФ

Защитник Брюгге и сборной Украины Эдуард Соболь поделился мыслями относительно спарринга против Эстонии (1:0).

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Украина
1
1 : 0
0
Эстония
19:00 14:11:2019
завершено
90+2’ Роман Безус
 
90+2’ Роман Безус

"Играть в родном городе? Всегда с этим связаны хорошие воспоминания. Была семья на стадионе, здесь для меня все начиналось в футбольном плане.

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Что касается матча, то было достаточно моментов, но где-то не хватало последнего паса. Хорошо, что забили в результате, но жаль, что не забили быстрый гол. Было бы легче", – сказал Соболь в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, 17 ноября подопечные Андрея Шевечнка встретятся со сборной Сербии в рамках последнего матча квалификации к Евро-2020. Национальная команда Украины уже досрочно гарантировала себе выход в финальную часть турнира.

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Украина - Эстония Эдуард Соболь Эдуард Соболь Украина Украина Сборная Украины Товарищеские матчи
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