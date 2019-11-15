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Украина – Эстония: Швед отметил важность победы в спарринге

13:24 29 Читати українською
Украина – Эстония: Швед отметил важность победы в спарринге
Марьян Швед / Фото УАФ

Вингер Селтика и сборной Украины Марьян Швед доволен своим игровым временем в товарищеском матче против Эстонии (1:0).

Товарищеские матчи
Украина
1
1 : 0
0
Эстония
19:00 14:11:2019
завершено
90+2’ Роман Безус
 
90+2’ Роман Безус

"Все рады, что победили, хотя это был товарищеский матч, мы всегда играем только на победу.

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Тренерский штаб сказал нам, чтобы мы не смотрели на статус матча и выкладывались на сто процентов, что это шанс для каждого, кто обычно не играет. Очень рад, что победили. А то, как сыграли, будем разбирать", – цитирует Шведа footballua.tv.

Напомним, 17 ноября подопечные Андрея Шевечнка встретятся со сборной Сербии в рамках последнего матча квалификации к Евро-2020. Национальная команда Украины уже досрочно гарантировала себе выход в финальную часть турнира.

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