Украина – Эстония: Швед отметил важность победы в спарринге

Вингер Селтика и сборной Украины Марьян Швед доволен своим игровым временем в товарищеском матче против Эстонии (1:0).

"Все рады, что победили, хотя это был товарищеский матч, мы всегда играем только на победу.

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Тренерский штаб сказал нам, чтобы мы не смотрели на статус матча и выкладывались на сто процентов, что это шанс для каждого, кто обычно не играет. Очень рад, что победили. А то, как сыграли, будем разбирать", – цитирует Шведа footballua.tv.

Напомним, 17 ноября подопечные Андрея Шевечнка встретятся со сборной Сербии в рамках последнего матча квалификации к Евро-2020. Национальная команда Украины уже досрочно гарантировала себе выход в финальную часть турнира.

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