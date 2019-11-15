Украина – Эстония: Шевчук указал на главную проблему команды Шевченко в спарринге

Экс-защитник Шахтера и сборной Украины, а ныне футбольный телеэксперт Вячеслав Шевчук поделился эмоциями от спарринга против Эстонии (1:0).

"Мы увидели, что многие футболисты появились в составе, которых в последнее время не задействовали. Что-то удалось реализовать на футбольном поле, некоторые моменты – нет.

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Сборная Украины чувствовала сложности на завершающей стадии. Не могли раскрыть массированную оборону эстонцев. Хотел бы сделать комплимент сопернику, который достаточно компактно оборонялся", – сказал Шевчук в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, сборная Украины 17 ноября встретится с Сербией в рамках квалификации на Евро-2020.

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