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Украина – Эстония: Шевченко объявил официальную заявку на матч

12:20 128 Читати українською
Украина – Эстония: Шевченко объявил официальную заявку на матч
Сборная Украины / УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил заявку команды на товарищеский матч против Эстонии.

 

Из футболистов, которые готовились к поединку, в заявку не попал только защитник Шахтера Сергей Кривцов, сообщает официальный сайт УАФ.

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Вратари: 1. Юрий Панькив. 12. Андрей Пятов. 23. Андрей Лунин.

Защитники: 2. Эдуард Соболь. 3. Игорь Пластун. 6. Артем Шабанов. 16. Виталий Миколенко. 19. Сергей Болбат. 21. Александр Караваев. 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 4. Владимир Шепелев. 5. Сергей Сидорчук. 7. Андрей Ярмоленко. 8. Марьян Швед. 10. Евгений Коноплянка. 13. Дмитрий Иванисеня. 14. Виталий Буяльский. 15. Виктор Цыганков. 17. Евгений Шахов. 18. Роман Безус. 20. Виктор Коваленко.

Нападающие: 9. Роман Яремчук. 11. Артем Беседин.

Напомним, уже сегодня, 14 ноября, национальная сборная Украины в Запорожье на Славутич-Арене примет в товарищеском матче Эстонию. Начало игры в 19:00.

Украина – Эстония: анонс товарищеского матча

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