Украина – Эстония: Шахов играет за сборную впервые за 2 года, сразу 5 игроков проводят юбилейные матчи

Спарринг против сборной Эстонии стал особенным сразу для шести игроков национальной команды Украины. В частности, после длительной паузы футболку сборной одел полузащитник Евгений Шахов.

Для хавбека Лечче этот поединок является первым с 2017 года. Об этом известный журналист Артур Валерко написал в своем твиттере.

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Кроме этого, матч с эстонцами юбилейный сразу для пяти исполнителей. Так, вратарь Андрей Лунин и универсал Сергей Болбат в пятый раз вышли в составе сборной, защитник Николай Матвиенко и полузащитник Виктор Коваленко проводят свой 25-й матч, а опытный вингер Андрей Ярмоленко – 85-й.

Напомним, что матч со сборной Эстонии является элементом подготовки к финальному матчу квалификации к Евро-2020 против команды Сербии.

Проводять матч №5: Лунін, Болбат,

№25 Матвієнко та Коваленко

№85 Ярмоленко

Вперше з 2017 року зіграє за збірну Шахов pic.twitter.com/KIskTORqao — Artur Valerko (@ArchieValerko) November 14, 2019

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