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Украина – Эстония: Шахов играет за сборную впервые за 2 года, сразу 5 игроков проводят юбилейные матчи

19:23 173 Читати українською
Украина – Эстония: Шахов играет за сборную впервые за 2 года, сразу 5 игроков проводят юбилейные матчи
Евгений Шахов / фото А. Осипова

Спарринг против сборной Эстонии стал особенным сразу для шести игроков национальной команды Украины. В частности, после длительной паузы футболку сборной одел полузащитник Евгений Шахов.

Товарищеские матчи
Украина
1
1 : 0
0
Эстония
19:00 14:11:2019
завершено
90+2’ Роман Безус
 
90+2’ Роман Безус

Для хавбека Лечче этот поединок является первым с 2017 года. Об этом известный журналист Артур Валерко написал в своем твиттере.

Украина – Эстония: онлайн-трансляция матча

Кроме этого, матч с эстонцами юбилейный сразу для пяти исполнителей. Так, вратарь Андрей Лунин и универсал Сергей Болбат в пятый раз вышли в составе сборной, защитник Николай Матвиенко и полузащитник Виктор Коваленко проводят свой 25-й матч, а опытный вингер Андрей Ярмоленко – 85-й.

Напомним, что матч со сборной Эстонии является элементом подготовки к финальному матчу квалификации к Евро-2020 против команды Сербии.

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Теги
Украина Украина Сборная Украины Украина - Эстония Евгений Шахов Евгений Шахов Андрей Лунин Андрей Лунин Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Николай Матвиенко Николай Матвиенко Сергей Болбат Сергей Болбат Виктор Коваленко Виктор Коваленко
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