Украина – Эстония: послематчевый комментарий Андрея Шевченко

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями после победы над командой Эстонии (1:0) в товарищеском матче.

"Впечатления, можно сказать, двоякие, поскольку начали очень хорошо. Несколько моментов в первом тайме создали – нужно забивать. Забивать надо. Когда создаются моменты, то их нужно обязательно реализовывать.

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Поэтому во втором тайме мы уже где-то пошли на риск, многим ребятам дали поиграть. Было очень много замен. Считаю, что в целом матч удался. Прежде всего потому, что от своей игры мы не отказались, структура игры была правильной, то есть было много интересных продолжений. В концовке не совсем удачно принимались решения и мы не смогли забить тот мяч, который ждали в начале игры. Я думаю, если бы забили, то игра пошла бы иначе.

У меня ни к кому нет претензий, так как прежде всего они играют свои первые игры. Для того, чтобы играть в этой системе игроки должны всегда быть в игре. Многие из них вообще давно не играли за национальную команду. Хоть ты и тренируешься, но ты не получаешь той игровой практики и где-то немного выпадаешь из игры, поэтому специально дали им шанс. Поэтому я сначала отметил, что я доволен сохранением той структуры игры, тех принципов, которые бы мы хотели видеть постоянно в команде.

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В первом тайме они намного лучше это выполнили. Во втором, когда произошло больше замен, особенно где-то в конце тайма ребятам хотелось выиграть, где потеряли нити игры, структура была нарушена. В общем, возвращаясь к матчу, было очень важно дать всем ребятам сыграть, и хочу поблагодарить прежде всего болельщиков, которые в такую ​​холодную погоду пришли поддержать, был полный стадион, а также ребят за самоотдачу", – рассказал Шевченко в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, что "сине-желтые" минимально победили эстонцев. Единственный мяч на 90+2-й минуте забил Роман Безус.