Украина – Эстония: подопечные Шевченко провели предматчевую тренировку – новости о травмированных

Италия — 20:02 304
-
"Збиті льотчики" на чолі з Ніндзя – Кальярі шокував Серію А з Маліновським та вже замахнувся на Лігу чемпіонів
-
"Гол із раю": найбільш британський клуб АПЛ – капітан втратив сина, тренер п'є пиво, команда карає фаворитів і ЯрмоленкаОвертайм — 17:00 480
-
Украина – Эстония: предматчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоСборная Украины — 16:33 740
-
Украина разгромила Эстонию в стартовом матче отбора Евро-2020 U-19 – голы забивали юные звезды Динамо, Шахтера и КарпатСборная Украины — 16:07 1014
-
Украина – Эстония: прямая онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея ШевченкоТоварищеские матчи — 16:00 423