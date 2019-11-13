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Украина – Эстония: подопечные Шевченко провели предматчевую тренировку – новости о травмированных

20:47 89 Читати українською
Украина – Эстония: подопечные Шевченко провели предматчевую тренировку – новости о травмированных
Тренировка национальной команды / Фото УАФ

Сегодня игроки национальной команды провели тренировку на НСК Олимпийский.

 

Как ранее сообщал наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко, на тренировке отсутствовали Руслан Малиновский, который с женой ожидает рождения дочери, а также Евгений Коноплянка. Хавбек Шахтера остался в гостинице из-за высокой температуры и боли в горле, сообщает официальный сайт УАФ.

Украина – Эстония: прогноз на товарищеский матч

Из хороших новостей – вместе со всеми занимался Виталий Миколенко, который имел проблемы с бедром.

Сегодня сборная Украины отправится в Запорожье, где уже завтра проведет товарищескую встречу с Эстонией. Начало матча в 19:00.

Украина – Эстония: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

blog_ava
Сборная Украины сильно удивляет, – форвард Эстонии, игравший за Карпаты
10:40
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Теги
Украина Украина Сборная Украины Украина - Эстония Андрей Шевченко Андрей Шевченко Виталий Миколенко Виталий Миколенко Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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