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Украина – Эстония: Пластун оценил ротацию Шевченко в спарринге

10:13 41 Читати українською
Украина – Эстония: Пластун оценил ротацию Шевченко в спарринге
Игорь Пластун / Фото УАФ

Защитник сборной Украины и бельгийского Гента Игорь Пластун остался доволен игрой своей команды в матче против Эстонии (1:0).

Товарищеские матчи
Украина
1
1 : 0
0
Эстония
19:00 14:11:2019
завершено
90+2’ Роман Безус
 
90+2’ Роман Безус

"Для нашей психологии перед Сербией это положительно, что победили. Хорошо, что в защите на ноль отстояли. Это всегда важно для защитников, линии обороны. Тяжелый матч для нас.

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Не забили быстрый мяч, Эстония весь матч сидела позади, рассчитывали на длинные передачи, длинные ауты, угловые. У них была своя стратегия, которая сработала, но нам повезло, что забили такой гол со штрафного. Возможно, где-то и нам лучше надо было сыграть, каждая атака могла закончиться голом. Заслужили победу.

Была большая ротация. Многие из нас играли друг с другом, возможно, в первый раз. Это всегда сложно. Можем говорить о чем угодно, о той же квалификации игроков сборной Украины, которая, несомненно, выше, чем у Эстонии. Но чего-то нам не хватало. Слава богу, что выиграли", – цитирует игрока ua.tribuna.

Напомним, сборная Украины 17 ноября встретится с Сербией в рамках квалификации на Евро-2020.

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Украина - Эстония Украина Украина Сборная Украины Игорь Пластун Игорь Пластун
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