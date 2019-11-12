Украина – Эстония: Миколенко может пропустить матч

Участие защитника сборной Украины Виталия Миколенко в товарищеском матче против Эстонии остается под вопросом.

Игрок рассказал о проблемах со здоровьем, которые могут помешать ему выйти на поле в спарринге.

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"Чувствую дискомфорт в области задней поверхности бедра. Думаю, мы еще решим с доктором, что делать – МРТ или УЗИ", – рассказал Миколенко в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, защитник Динамо получил повреждение в матче 14 тура УПЛ против Шахтера и был заменен на 58-й минуте Классического.

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К слову, сборная Украины проведет спарринг против Эстонии (14 ноября) и матч отбора Евро-2020 против Сербии (17 ноября). Команда Шевченко уже гарантировала себе участие в основной стадии турнира, поэтому может позволить себе определенные эксперименты с составом.

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