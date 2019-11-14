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Украина – Эстония: команды определились с формой на игру

11:34 75 Читати українською
Украина – Эстония: команды определились с формой на игру
Сборная Украины во время тренировки / УАФ

Стало известно, в каких цветах сборные Украины и Эстонии выйдут на товарищеский матч в Запорожье.

 

Представители сборных Украины и Эстонии определились с цветами на сегодняшний товарищеский матч, сообщает официальный сайт УАФ.

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Подопечные Шевченко сыграют в синей форме, в то время как соперник выйдет на матч в белых цветах. Голкипер сборной Украины оденет комплект красного цвета, тогда как вратарь эстонцев сыграет в зеленой экипировке.

Уже сегодня, 14 ноября, национальная сборная Украины в Запорожье на Славутич-Арене будет принимать в товарищеском матче Эстонию. Начало игры в 19:00.

Украина – Эстония: анонс товарищеского матча

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