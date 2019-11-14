Украина – Эстония: Кандауров дал прогноз на товарищеский матч украинцев

Бывший игрок Металлиста, Бенфики и сборной Украины, а ныне руководитель академии португальской команды в Харькове Сергей Кандауров считает, что команда Андрея Шевченко без проблем одолеет соперника с разгромным счетом.

"Учитывая, что матч будет носить товарищеский характер, Шевченко доверит место на поле новым лицам. Малиновскому дали несколько дней выходных из-за рождения ребенка, не будет бразильцев Марлоса и Мораеса, Зинченка, Коноплянки, Миколенко. В то же время первый вызов в сборную получил полузащитник Зари Дмитрий Иванисеня. Это прекрасный шанс молодым ребятам проявить себя. Андрей Николаевич с радостью даст всем шанс. Мы уже привыкли, что в этом цикле он доверяет своим подопечным. Это хорошая возможность для тех игроков, которые выступают в чемпионате Украины.

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Считаю, что в тренировочном процессе 100% будет подготовка к матчу с сербами. Основных исполнителей поберегут к ответственному поединку. Нам необходимо не проиграть в Сербии, чтобы быть сеяными при жеребьевке чемпионата Европы. Сборная Украины в этом году уже показала достаточно высокий уровень футбола, ниже которого нельзя опускаться, на мой взгляд. Итак, прицел будет на встречу с Сербией.

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Наши молодые ребята должны получить прекрасный шанс, который нужно реализовать против достаточно несильной Эстонии. Если бы играли против Франции или Испании, согласитесь, было бы сложнее проявить себя. А сейчас благоприятная ситуация для нашей команды. Федерация очень удачно подобрала соперника.

В общем хорошо, что сборная выступает в разных городах Украины. Больше людей должно получить возможность увидеть национальную команду воочию и поддержать ее. Рассчитываю на победу нашей сборной. Тем более впервые играют в Запорожье. Молодые футболисты захотят заявить о себе. Сделаю прогноз, что Украина выиграет в Эстонии со счетом 3:0", – цитирует Кандаурова "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, уже сегодня, 14 ноября, сборная Украины в Запорожье проведет товарищескую игру против национальной команды Эстонии. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

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