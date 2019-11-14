Украина – Эстония: Гайтана исполнит национальный гимн

Бывшая участница песенного конкурса "Евровидение" Гайтана Эссами попытается придать позитивный импульс игрокам и болельщикам сборной Украины перед товарищеским матчем против команды Эстонии.

Украинская певица конголезского происхождения исполнит гимн Украины. Об этом президент УАФ Андрей Павелко написал в своем Facebook.

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"Традиционно перед матчем звучат гимны обеих стран. Каждый раз Украинская ассоциация футбола пытается приятно удивить поклонников футбола и нашу сборную в этот момент. На матче в Харькове с Литвой по моему личному приглашению отозвался Михаил Фома (DZIDZIO), в игре с Португалией гимн исполнял Национальный заслуженный академический народный хор Украины, а сегодня переполненная Славутич-Арена споет гимн вместе с украинской певицей Гайтаной. Артисткой, которую любят по всей Украине, защищавшей честь нашей страны на Евровидении и которая присоединалась к инициативе УЕФА #NoToRacism. Ведь эта проблема сейчас остро стоит как в мировом, так и в отечественном футболе", – отметил функционер.

К слову, Гайтана не впервые станет причасной к празднику футбола. В 2011 году она выпустила клип "Шахтер – чемпион", а также регулярно участвует в концертах в честь побед "горняков".

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