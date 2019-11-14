Украина – Эстония: Беседин пояснил сложность поединка против балтийцев

Форвард сборной Украины Артем Беседин прокомментировал победу над командой Эстонии (1:0) в товарищеском матче.

"Возвращаться в сборную всегда хорошо. Всегда приятно, очень был рад, спасибо большое за доверие, время. Хочу поздравить всех с победой, кто сегодня пришел, смотрел нас. Мы старались не подвести.

Спасительный штрафной в исполнеии Безуса в видеообзоре матча Украина – Эстония – 1:0

Были в первом тайме моменты. Если бы забили вначале, когда я бил головой, вратарь выручил здорово, потом Ярмоленко простреливал, чуть-чуть не хватило замкнуть. Это футбол, хорошо, что забили в конце и победили.

Эстония – это хорошая команда. Просто в первом тайме была одна игра. Во втором они сели всей командой, трудно, когда 10 человек стоит в штрафной. Очень трудно. Хорошо, что забили со штрафного и победили.

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Поддержка в Запорожье очень хорошая. Спасибо большое, пришел полный стадион. Поддержка, как всегда, на высоком уровне, спасибо большое болельщикам. Нам очень приятно играть при полных трибунах", – цитирует Беседина Трибуна со ссылкой на телеканал "Футбол 1".

Напомним, что сборная Украины минимально одолела эстонцев в спарринге. Единственный мяч на 90+2-й минуте забил Роман Безус.

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