Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после матча против Италии в отборе к Евро-2024.

"Несмотря на невыход из группы, результат положительный. Мы достигли ничьей в матче против чемпионов Европы. Было много положительных моментов, были ошибки. Тренерский штаб проанализирует их, и мы станем сильнее."

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Пенальти на Мудрике? Честно говоря, я не смотрел повтор. Результат уже есть, поэтому я не люблю комментировать решение судей. В раздевалке ребята что-то там говорили, но для меня это уже позади.

Поддержку болельщиков, конечно, ощущали. Спасибо всем, кто присутствовал на матче, кто нас поддерживал. Наши болельщики – это наш 12 игрок.

Потенциальные соперники в плей-офф? Нет, еще не смотрел. Если мы сыграли хорошо против Италии, то и против других команд сыграем", – цитирует Зинченко Sport.ua.

Сборная Украины финишировала на третьем месте в группе С, пропустив вперед сборную Италии только благодаря преимуществу подопечных Спаллетти в личных встречах – команды набрали одинаковое количество очков (по 14).

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