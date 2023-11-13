Один из лидеров национальной сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями матча против Италии в отборе к Евро-2024.

"Это будет большая игра. Конечно, это будет матч нашей жизни. Особенно сейчас, в самое сложное время для независимости нашей страны. Нам важно принести украинцам положительные новости. Играть на Евро – большое достижение.

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Мы знаем, что одевать футболки сборной Украины – это самая большая честь в нашей жизни. Будучи детьми, мы всегда мечтали играть за национальную команду, но сейчас мы еще больше понимаем, что каждая игра, даже общительная, важна для Украины, ведь дает людям положительные эмоции.

Трудно ли быть футболистом, когда ты знаешь, что происходит в Украине? Трудно ли людям на фронте, отдающим свою жизнь за нашу независимость, нашим людям? Что тяжелее? Я думаю, что вы знаете ответ", – цитирует Зинченко Evening Standard

Перед финальным этапом отбора Евро-2024 ситуация следующая: у Украины 3 очка преимущества над Италией, но у "Скуадры" 17 ноября еще домашняя встреча с Северной Македонией. 20 ноября команды Реброва и Спаллетти сойдутся в Леверкузене. В случае равенства очков будут учитывать очные матчи (первая Италия выиграла 2:1).

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