Сборная Украины в рамках 10 тура квалификации на чемпионат Европы-2024 играет с Италией. Информация о составах команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 10-го тура квалификации Евро-2024 между Украиной и Италией проходит в Леверкузене на стадионе "БайАрена". Стартовый свисток раздался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция доступна MEGOGO. В цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV игру Украина – Италия показывают местные телеканалы "Суспільного".

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Судьба второй путевки на Евро-2024 из группы С решится в личной встрече между сборными Украины и Италии. По очкам у нас равенство (по 13 баллов), однако "Скуадра" держится выше благодаря победе над "сине-желтыми" в Милане. Соответственно, расписание на сегодняшний матч простое – подопечных Сергея Реброва устроит только победа над апеннинцами. В случае ничьего поражения наша команда попадет в плей-офф Лиги наций, откуда тоже можно выйти на Евро.

Перед матчем существовала дилемма относительно партнера Забарного по центру защиты – на эту роль претендовали Матвиенко и Сваток. Ранее Сергей Ребров делал выбор в пользу Николая, однако сегодня тренер доверился Александру.

Стартовые составы

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Сваток, Миколенко – Степаненко – Цыганков, Судаков, Зинченко, Мудрик – Довбык

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Ачерби, Бонджорно, Димарко – Барелла, Жоржинью, Фраттези – Берарди, Распадори, Дзаньоло

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